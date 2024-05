Mangialardi: “Le Palazzine per l’Emergenza di Baldelli sono vuota propaganda” "Clamorosi i casi di Senigallia e Fabriano: presentazioni pubbliche e annunci di progetti che ancora sono solo un pezzo di carta"

“Ancora una volta, come sempre accaduto in occasione delle campagne elettorali svoltesi negli ultimi quattro anni, a pochi giorni dal voto l’assessore Baldelli è tornato a srotolare il Masterplan delle opere edilizie sanitarie, che credo rappresenti uno dei più clamorosi e imbarazzanti fallimenti della giunta Acquaroli.

Una giunta che, nonostante l’enorme mole di risorse a disposizione derivante dal Pnrr, non è stata capace, a poco più di un anno dalla fine del mandato, di portare a termine una sola opera di quelle previste dalla programmazione, comprese quelle ereditate dalla precedente Amministrazione e prossime a essere ultimate. Clamorosi i casi di Senigallia e Fabriano, dove è da anni che Baldelli continua a organizzare presentazioni pubbliche e ad annunciare in pompa magna progetti che ancora oggi sono solo un pezzo di carta. A Fabriano, per chi lo avesse dimenticato, l’assessore promise addirittura l’inizio dei lavori nell’autunno del 2022. Risultato: la Palazzina per le Emergenze non solo non esiste ancora, ma non viene più neanche citata dallo stesso Baldelli. Una situazione più o meno identica a quella di Senigallia, dove è da due anni che Baldelli e Fratelli d’Italia danno per imminente l’avvio dei lavori per un analogo intervento, ma finora sono stati solamente firmati due atti notarili da parte della Direzione Generale della Ast Ancona”.

A dirlo è il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi.

“Tra l’altro – conclude Mangialardi – alle roboanti dichiarazioni di Baldelli fanno da contraltare i silenzi di Saltamartini. E non è un caso, perché l’assessore alla Sanità, ovvero colui che prometteva migliaia e migliaia di assunzioni per poi trovarsi oggi con la maggior parte delle piante organiche degli ospedali marchigiani gravemente carenti di personale, sa bene che il governo Meloni non è intenzionato in alcun modo a incrementare la spesa sanitaria, nonostante ci siano molte proposte di leggi regionali alla Camere che vanno in questa direzione, tra cui quella presentata da me nelle Marche e approvata all’unanimità. E senza risorse per personale sanitario e dotazioni strumentali, anche le future Palazzine per le Emergenze rischiano di restare delle scatole vuote“.

da Maurizio Mangialardi

Capogruppo regionale del Partito Democratico – Assemblea Legislativa delle Marche