Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, via libera all’avviso pubblico Previste risorse per oltre 300mila euro

La Giunta Regionale, su proposta dell’assessorato al Lavoro e alla Formazione professionale, ha approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’accordo di collaborazione tra l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni (INAIL) e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha permesso di attuare, in aggiunta alla formazione obbligatoria, questa iniziativa volta a promuovere la consapevolezza e la qualificazione sulle tematiche della sicurezza sul lavoro.

Le proposte progettuali potranno essere presentate da Enti di formazione, pubblici (esclusi i Servizi territoriali per la formazione) o privati, che alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditati presso la Regione Marche. Le risorse finanziarie assegnate da INAIL destinate a questi interventi ammontano a 328.591 euro.

L’Avviso è pubblico da venerdì 10 maggio 2024 e la scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per venerdì 31 ottobre 2025. L’obiettivo è incentivare la realizzazione di giornate seminariali rivolte ai lavoratori di aziende operanti nei settori specificati al fine di prevenire i rischi nell’ambiente di lavoro.

Le attività formative dovranno svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro e concludersi entro il 31 dicembre 2025. È possibile prevedere anche formazione a distanza sincrona.

Per ulteriori informazioni e per presentare le proposte progettuali consultare l’Avviso completo sul sito ufficiale della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi?idb=8165.