“L’equilibrio dell’imperfetto”, Enrico Maria Lattanzi a Montefano Al museo Ghergo una importante mostra - FOTO E VIDEO di Alberto Olivieri

“È con vero entusiasmo che il Museo Ghergo di Montefano ha il piacere di presentare la nuova Mostra Fotografica intitolata “L’equilibrio dell’imperfetto”, personale dedicata a Enrico Maria Lattanzi.

Vi aspettiamo Sabato 20 Aprile alle 18.00 a Montefano” queste le parole del Direttore Artistico del Museo e curatore dell’esposizione, Professor Vincenzo Izzo, Docente di Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Enrico Maria Lattanzi è un maestro della fotografia che coniuga abilmente l’antica tradizione artigianale con una visione assolutamente contemporanea. Utilizzando una macchina fotografica a soffietto in legno, lunga 60/70 centimetri, e negativi di 40×50 cm preparati su richiesta una volta l’anno dalla Ilford, Lattanzi crea opere straordinarie che catturano l’essenza stessa della luce e delle ombre.

Le sue stampe al platino/palladio, considerate il vertice della stampa fotografica, sono il risultato di un processo artigianale che richiede ore di preparazione e attenzione ai minimi dettagli. Lattanzi utilizza le antiche tecniche ed i suoi strumenti come: bilancine, misurini e termostati da laboratorio per garantire la perfezione del processo e di ogni sua immagine.

Tuttavia, le opere di Lattanzi vanno oltre la mera maestria tecnica. Esse offrono uno sguardo critico sul mondo contemporaneo, invitando il pubblico a riflettere sulla natura dell’arte e della percezione. Le atmosfere intime e sospese rappresentate nelle sue opere ci conducono in un viaggio attraverso la materia e la forma, invitandoci a esplorare i silenzi dell’esistenza e dell’esistente.

Enrico Maria Lattanzi, nato a Civitanova Marche nel 1954, ha iniziato la sua carriera negli anni ’70 e ha ottenuto riconoscimenti internazionali per il suo straordinario lavoro. Vittorio Sgarbi, curatore del Padiglione Italia della 54° Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia 2011 ne riconosce lo spessore, selezionando tre immagini fine-art per l’esposizione. L’Assessore Regionale ai beni e alle attività culturali delle Marche lo annovera tra i cento intellettuali presenti al forum “La Cultura per Ripartire, gli intellettuali per le Marche”. Ha collaborato con importanti artisti e istituzioni culturali, e le sue opere sono state esposte in tutto il mondo. Il suo amore per l’arte, in particolare per le forme materiche, lo hanno avvicinato alla scultura e nel ‘98 ad una rilevante collaborazione con gli artisti Pomodoro, Ceroli e Trubbiani.

Nell’ambito del patrimonio artistico è determinante la collaborazione con l’azienda “I Guzzini Illuminazione” per la quale fotografa in Italia e nel mondo, musei, dipinti, monumenti e siti archeologici. Numerosi sono ad oggi i lavori editoriali prodotti e le sue mostre in Italia, Germania, Austria, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti, Russia.

La Mostra resterà aperta al pubblico dal 20 Aprile al 12 Maggio 2024.

Il Museo Ghergo è aperto nei seguenti orari

Venerdì 16,30 – 19,30

Sabato e Domenica 10.30 – 12.30 e 16,30 – 19,30

Biglietto Intero € 5,00 – Biglietto Ridotto € 3,00

Per info e prenotazioni

Associazione Effetto Ghergo 3471422378

La prenotazione è sempre necessaria

GUARDA IL VIDEO

…