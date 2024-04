Erap Marche, approvato Programma di reinvestimento proventi da alienazioni alloggi Le risorse disponibili ammontano a quasi sedici milioni di euro

È stato approvato dalla Giunta regionale il Programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalle alienazioni, disposte dall’ERAP Marche, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nelle province di Ancona, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.

Le risorse disponibili ammontano a complessivi € 15.859.056,11.

La proposta di reinvestimento presentata da ERAP Marche, come ha spiegato l’assessore regionale all’edilizia residenziale pubblica, risulta coerente ai fini di legge, secondo cui i proventi delle alienazioni vengono utilizzati per incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo (mediante interventi di nuova costruzione, acquisto-recupero, manutenzione) o per ripianare eventuali situazioni di deficit finanziario di ERAP Marche.

– Nella provincia di Ancona, per l’acquisto alloggi da destinare a edilizia agevolata saranno investiti € 7.030.000,00; per nuove costruzioni di alloggi erp in edilizia sovvenzionata € 700.000,00; per l’acquisto/recupero di alloggi erp in edilizia sovvenzionata € 3.100.000,00; per interventi manutentivi degli alloggi ERAP € 400.000,00.

– Nella provincia di Fermo, per l’acquisto di alloggi (con eventuale recupero) da destinare a edilizia sovvenzionata saranno destinati € 1.650.000,00.

– Nella provincia di Macerata, per la nuova costruzione di 12 alloggi erp di edilizia sovvenzionata su area di proprietà del Comune di Macerata, lotto 2 PEEP in località Collevario sono stati destinati € 3.478.927,72; per il completamento del programma costruttivo già avviato che prevede 14 alloggi erp di edilizia agevolata nel Comune di Macerata, lotto 3 PEEP Collevario € 2.097.540,06; per interventi manutentivi di alloggi ERAP (o in gestione all’ERAP) € 100.000,00.

– Nella provincia di Pesaro Urbino, sono stati decisi interventi manutentivi per gli alloggi ERAP per un costo di € 1.500.000,00.

Tra le prescrizioni stabilite, gli interventi di nuova costruzione e di acquisto (con o senza recupero) devono essere localizzati nei Comuni ad alta tensione abitativa (ATA) o capoluogo di Provincia; nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; nei Comuni degli ambiti territoriali sociali, a condizione che il Comune di localizzazione dell’intervento, qualora non appartenga alle due precedenti condizioni, sia dotato di graduatoria valida e il numero degli alloggi da realizzare/acquistare/recuperare non sia superiore al numero delle domande inevase presenti in graduatoria con punteggio maggiore di quattro; nei Comuni che presentino graduatorie aggiornate per l’assegnazione di alloggi erp con almeno 50 domande insoddisfatte. (I Comuni tra loro confinanti o comunque appartenenti al medesimo ambito territoriale sociale, al fine di soddisfare il predetto requisito e sommare il rispettivo numero di domande insoddisfatte, possono costituire forme associative per destinare gli alloggi realizzati/acquistati/recuperati a beneficio dei concorrenti presenti nelle graduatorie di assegnazione dei Comuni aderenti, in proporzione al numero delle domande inevase di ciascun Comune, ovvero in base a diversi criteri concordati tra i Comuni medesimi.