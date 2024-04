Elezioni 2024 e par condicio: Corecom Marche ha avviato azione di monitoraggio Disposizioni in vista delle prossime consultazioni europee ed amministrative di 8 e 9 giugno con eventuale ballottaggio il 23 e 24

Il Corecom Marche ha avviato ufficialmente l’attività di monitoraggio in materia di comunicazione concernente la campagna elettorale in previsione delle prossime consultazioni europee ed amministrative previste per l’8 e 9 giugno con eventuale turno di ballottaggio il 23 e il 24.

Per garantire la par condicio, il Corecom rende noto che dall’11 aprile, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica per la convocazione dei comizi elettorali, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, in capo a tutte le amministrazioni pubbliche del territorio regionale, sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 della legge 28/2000, vige il divieto di svolgere attività di comunicazione a eccezione di quella effettuata in forma impersonale e indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Sempre il Corecom fa presente che l’attività di comunicazione dell’Ente è resa legittima esclusivamente quando è riconducibile alla gestione amministrativa ed è strettamente necessaria, non differibile e non connessa ad un soggetto determinato o determinabile, tanto da non essere percepita come proveniente dall’attività istituzionale dell’amministrazione, al fine di evitare che possa sovrapporsi o interagire con l’attività di comunicazione svolta dai soggetti politici.

Per la stessa attività di comunicazione non possono essere utilizzati il logo dell’ente, mezzi, risorse, personale e strutture della pubblica amministrazione.

Il Corecom invita le amministrazioni pubbliche ad osservare con rigore, nel rispetto della normativa vigente, le regole della par condicio e manterrà alta l’attenzione durante tutto il periodo della campagna elettorale.