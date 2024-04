Applaudito ritorno dei Baustelle nelle Marche Le foto del concerto di Ancona tra nuove canzoni e rilettura dei vecchi classici

Le nuove canzoni dall’album Elvis uscito qualche mese fa, i vecchi successi riletti in una chiave più introspettiva, con sullo sfondo scenografie cupe, che a chi scrive hanno ricordato la serie tv Twin Peaks di David Lynch, i Baustelle sono tornati in concerto nelle Marche.



Tanto pubblico martedì 9 aprile alle Muse di Ancona, con non molti posti vuoti per il ritorno della band, attiva dal 1996, in occasione del tour “Intimo Sexy”.

Due ore di spettacolo circa, applauditissime, di cui proponiamo alcune foto.