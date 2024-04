C’è il derby, capitan Pesaresi: “orgoglioso di giocare per la mia Senigallia, attendo gran tifo” Dopo il traguardo delle 300 presenze (e 112 gol), l'attaccante presenta Vigor-Fossombrone

623 Letture Sport

La Vigor Senigallia ha accelerato in questo rush finale e non intende rallentare. I rossoblu si preparano alla prossima, difficilissima sfida. C’è uno scontro tutto in salsa marchigiana in programma: domenica arriva il Fossombrone allo stadio Bianchelli, ore 15.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it