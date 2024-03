Illuminata la Rocca Roveresca Da oggi il simbolo di Senigallia è più bello

Da oggi la Rocca Roveresca di Senigallia esce dal buio in cui era stata lasciata per decenni e finalmente, così illuminata, emerge in tutta la sua bellezza nel lato orientale di Piazza del Duca.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it