Roger Eno in concerto a Pesaro Due giorni di grande musica il 27 e 28 aprile

539 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 27 Aprile 2024

I FEEL LIKE A BOMBED CATHEDRAL

aka Amaury Cambuzat from Faust and Ulan Bator

Soundtrack for the End of Time s

ROGER ENO The Skies

[ MONOTONOISE ] Freequencies

Domenica 28 Aprile 2024



Pino ‘Pinaxa’ Pischetola Masterclass

Sabato 27 e domenica 28 Aprile a Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, appuntamento con Algebra delle Lampade, II° festival di musica elettronica contemporanea a cura di Paolo Tarsi di Anitya Records.

Il programma si apre il 27 aprile alle ore 18 alla Chiesa dell’Annunziata con I FEEL LIKE A BOMBED CATHEDRAL, il nuovo progetto tra post-rock, avant-garde ed elettronica di Amaury Cambuzat già conosciuto come leader degli Ulan Bator o ancora come chitarrista della leggendaria band tedesca Faust.

I FEEL LIKE A BOMBED CATHEDRAL nasce da un bisogno di libertà espressiva, dalla voglia di rimettersi in gioco ripartendo da dove per lui iniziò tutto, venticinque anni fa a Parigi, in modo autentico. Si tratta di musica in stile dark-ambient, contemporanea, drone, cinematografica, kraut, sperimentale, minimal, nella quale il suono e le atmosfere vengono create al momento, senza uso di campionamenti o elementi pre-registrati.

The Skies è il titolo del live con cui Roger Eno arriva al Teatro Sperimentale (ore 21) portando le atmosfere rarefatte dei suoi recenti album incisi al pianoforte per la prestigiosa Deutsche Grammophon, The Turning Year (2022) e The Skies, They Shift Like Chords (2023). Una collaborazione, quella con l’etichetta tedesca, iniziata nel 2020 con la pubblicazione di Mixing Colours realizzato insieme a suo fratello Brian e frutto di una fusione raffinata tra musica classica e ambient.

Secondo album solista di Roger Eno per Deutsche Grammophon, The Skies, They Shift Like Chords invita gli ascoltatori a riflettere sulla natura del suono e del silenzio. Contiene 12 brani per pianoforte solo eseguiti da Roger Eno e brani polistrumentali, alcuni dei quali con l’ausilio dell’elettronica, che esprimono la nostalgia di qualcosa di perduto e allo stesso tempo proiettano in uno spazio senza tempo.

Uno dei fili emotivi che percorre l’album è il rapporto di Eno con la sua regione natale, l’Anglia Orientale. I brani sono ispirati dal suo paesaggio – un mix di piccole città mercato, chiese medievali, campi di grano, prati, fiumi e cieli aperti – così come dal lavoro dei poeti locali e della Scuola di artisti di Norwich, attiva all’inizio del 1800. Il tono malinconico dell’album ha molto a che fare con la minaccia che l’agricoltura intensiva e i cambiamenti climatici rappresentano per la biodiversità della regione.

La prima giornata del festival si conclude alle 22.30 sempre al Teatro Sperimentale con i [ MONOTONOISE ], duo di musica elettronica con un’attitudine all’ambient e alla techno, composto da Giancarlo “Delavie” Cagliero ed Enrico “Urz” Vaudet. Molteplici le produzioni musicali che hanno anticipato la formazione del progetto, avvenuta nel 2020 e culminata l’anno seguente in una collaborazione con Johnson Righeira e la partecipazione alle celebrazioni del quarantennale di Vamos a la playa che li ha visti prendere parte a un album di remix dell’iconico brano degli anni ‘80.

Nel 2023 Opilec Music pubblica “Augusta Taurinorum” la sesta copilation della serie “We are Opilec”, che contiene due tracce di [ MONOTONOISE ], “Elizabeth” & “Michi” e brani di altri artisti di spicco della scena elettronica torinese, tra cui Samuel (Subsonica), Pisti (Motel Connection) e I-Robots.

Il 28 aprile i giovani musicisti emergenti e gli appassionati di produzione musicale avranno la possibilità di partecipare, sempre nell’ambito di Algebra delle Lampade, alla masterclass condotta da Pino ‘Pinaxa’ Pischetola, storico complice e inseparabile ingegnere del suono di Franco Battiato, attivo a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta tra i Logic Studios dei Fratelli La Bionda, passando per i celebri Abbey Road Studios di Londra, fino ad aprire nel 2007 il PINAXA Studio dove opera attualmente. Nel corso degli anni ha lavorato con molti grandi artisti come Depeche Mode, Bluvertigo, Baustelle, Litfiba.

BIGLIETTERIA TEATRO SPERIMENTALE

0721 387548

il giorno del concerto dalle 10 alle 13 e dalle 17

BIGLIETTERIA CHIESA DELL’ANNUNZIATA

334 3193717

il giorno del concerto da un’ora prima dell’inizio

TEATRO SPERIMENTALE

Roger Eno + [ Monotonoise ]

posto unico numerato

15 euro

CHIESA DELL’ANNUNZIATA

I Feel Like a Bombed Cathedral

posto unico numerato

8 euro

ABBONAMENTO

I Feel Like a Bombed Cathedral + Roger Eno + [ Monotonoise ]

18 euro

Masterclass con Pino ‘Pinaxa’ Pischetola

5 euro _ ridotto studenti Scuole Superiori e Conservatorio Pesaro 3 euro

INFORMAZIONI

AMAT 071 2072439

www.amatmarche.net

VENDITA ONLINE

www.vivaticket.com

EVENTO FB: https://www.facebook.com/events/745575610362227/?active_tab=about

Da