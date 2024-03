In programma giovedì 21 marzo il seminario “Scuole che promuovono salute” Organizzato dall'Ufficio scolastico regionale, si svolgerà all'IIS "Einstein-Nebbia" di Loreto

Attuare un approccio globale alla salute nelle scuole della regione Marche per poter realizzare un reale benessere per tutti i membri della comunità scolastica. È questo l’obiettivo del programma “Scuole che promuovono salute”, un modello promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità da oltre 25 anni, sul quale vuole aprire uno spazio di confronto e condivisione il seminario dal titolo omonimo organizzato a Loreto per il 21 marzo prossimo dall’Ufficio scolastico regionale per le Marche, cui parteciperà il sottosegretario del Ministero dell’istruzione e del merito Paola Frassinetti.

La promozione della salute nelle scuole può essere definita come qualsiasi attività intrapresa per migliorare o proteggere la salute di tutta la comunità scolastica. Questa pratica è cruciale poiché la salute è intrinsecamente legata all’istruzione e ha anche un notevole impatto sulle disuguaglianze sociali: chi è in buona salute si trova meglio a scuola e impara meglio, allo stesso tempo chi frequenta la scuola ed è inserito in un processo di apprendimento positivo ha migliori opportunità di salute fisica e psicologica.

La promozione della salute nel contesto scolastico ha quindi una valenza più ampia dell’educazione alla salute tout court e comprende tutte le politiche per una scuola sana in relazione all’ambiente fisico e sociale.

In attuazione dell’analogo piano nazionale, nelle Marche è stato varato nel 2021 il “Piano regionale della prevenzione” che comprende anche il programma “Scuole che promuovono salute”, in attuazione del quale il 14 marzo 2023 è stato siglato un apposito protocollo d’intesa tra la Regione e l’USR Marche. Un passaggio che vuole rafforzare la sinergia già in atto tra i due enti nel sostenere attività, iniziative e progetti di promozione della salute nell’ambito di una fattiva collaborazione tra Agenzia sanitaria regionale, aziende sanitarie territoriali e istituzioni scolastiche. Prossimo obiettivo, in questa prospettiva, dare vita alla rete marchigiana delle scuole che promuovono salute.

Obiettivo del seminario di Loreto è dunque far conoscere in maniera diffusa il modello e i termini del protocollo e fornire strumenti per realizzarne l’attuazione, contribuendo allo stesso tempo a costruire e rafforzare la dimensione di lavoro in rete tra scuole e strutture sanitarie regionale e territoriali.

Il presente comunicato vale anche come invito agli operatori dell’informazione a intervenire all’evento, che si svolgerà a Loreto, nella sede dell’IIS “Einstein-Nebbia” (via Abruzzo, 2), a partire dalle ore 9.00 del 21 marzo.

Per info: tel. 331 4626671; e-mail uffstampa-marche@istruzione.it