Musica sull’acqua, un nuovo evento musicale nelle Marche Primo appuntamento il 24 marzo col maestro Mondelci

Al via il Festival che ha come palcoscenico la natura e con i suoi appuntamenti, fino all’autunno, coinvolgerà l’ampio territorio dei Comuni compresi all’interno del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, proponendo eventi musicali, teatrali e laboratoriali.

Info:

INGRESSO LIBERO

Per la degustazione dei vini è necessaria la prenotazione obbligatoria

E-mail: eventi@opera-coop.it / Whatsapp 339 2003077

Domenica 24 marzo, già dalla mattina, sarà lo straordinario concerto dell' Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni con Federico Mondelci direttore e solista ad aprire la rassegna musicale "Musica sull'Acqua", con il suono dei sassofoni che lambiranno le sponde dell'Esino a San Vittore di Genga, per proseguire durante tutta la giornata in locations spettacolari del comprensorio del parco.

Il pubblico, nell’arco di una sola giornata, potrà assistere a una maratona che comprende tre concerti tematici, tutti a ingresso libero, in tre luoghi spettacolari: si inizia alle 11:30 con le musiche di George Gershwin eseguite in prossimità del Ponte Romano a San Vittore di Genga, quindi alle 16:00 presso il Chiostro del Centro Culturale San Francesco di Arcevia dove Mondelci e i suoi sassofonisti eseguiranno musiche di Leonard Berstein. L’ultima esibizione sarà alle 17:30, nella suggestiva piazzetta del Castello di Loretello, con le musiche di Gianni Iorio e Astor Piazzolla. In occasione di questo appuntamento si assisterà al tramonto con la musica e degustando il calice di vino offerto dalla Cantina Politi (sempre ad ingresso libero ma qui è necessaria la prenotazione obbligatoria) al tramonto verrà servito un calice di vino delle Cantine Politi.

Questo è il ricco programma inaugurale pensato dal Maestro Mondelci e ben accolto dall'Ente Parco che, in sinergia Associazione Lemuse e con Opera Soc. Coop, ha organizzato l'evento inaugurale nell'ambito del progetto Marche Festival, grazie al sostegno della Regione Marche, e con il patrocinio dei comuni di Genga e Arcevia.

FEDERICO MONDELCI è da oltre trent’anni uno dei più apprezzati interpreti della scena internazionale. Si è esibito come solista con oltre 50 orchestre di tutto il mondo tra cui l’Orchestra del Teatro Alla Scala, la New Zealand Symphony Orchestra, la BBC Philharmonic, l’Orchestra da Camera di Mosca, l’Orchestra Sinfonica di Bangkok, la Hangzhou Philharmonic Orchestra e la Filarmonica di San Pietroburgo, dove ritornerà, nella prestigiosa stagione diretta da Yuri Temirkanov nel giugno 2024.

L’ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA DI SASSOFONI

da lui diretta è riconosciuta come una delle formazioni giovanili più acclamate del panorama nazionale. Fanno parte dell’orchestra, dal sopranino al basso, i sassofonisti Eleonora Fiorentini, Gretha Mortellaro, Diego Vergari, Christian Summa, Daniele Bolletta, Nicola Gabriele Chiera, Tommaso Rocchetti, Marzio De Nardo, Stefano Luciani, Emiliano Bastari, Gerardo Cervasio, Luca Chiarini. L’Orchestra è ospite di festival in Italia e all’estero. Nel 2019 si è esibita a San Pietroburgo in occasione del Festival di Musica da Camera “Palazzi di San Pietroburgo”. Nel luglio 2024 parteciperà al Congresso Europeo del sassofono di Trento.

E’ di prossima uscita un CD con la musica originale per questa formazione per l’etichetta americana DELOS che comprende musiche di Steve Reich, Gyorgy Ligeti, Graham Fitkin, Philip Glass. Il repertorio proposto in questa giornata comprende bruni straordinari di George Gershwin, Leonard Bernstein, Astor Piazzolla, Gianni Iorio, Dizzy Gillespie, Chick Corea.