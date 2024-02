Senigallia: quei luoghi da tempo in silenzio che cercano nuova vita Inizia una serie di articoli, con FOTO, che raccontano alcuni luoghi simbolo della città: in degrado, abbandonati, o semplicemente inutilizzati

Iniziamo oggi una breve serie di articoli, con foto recenti e in un suggestivo bianco e nero, che raccontano alcuni luoghi senz’altro simbolo di Senigallia, ma in degrado, abbandono o comunque non utilizzati da tempo.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it