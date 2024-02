Il Comune di Senigallia entra in possesso dell’ex Palazzo del Turismo della Regione Marche Nell'area verrà realizzato un parcheggio multipiano - FOTO

Il Comune di Senigallia entra in possesso dell’ex Palazzo del Turismo, acquistato dalla Regione per circa 700.000 euro.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it