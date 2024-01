In arrivo un bando per incentivare e valorizzare le imprese del settore pesca Le risorse ammontano a oltre 6 milioni di euro

Con il recepimento del piano finanziario definitivo, come anticipato in Consulta per l’Economia Ittica, prende avvio la nuova programmazione FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca) 2021-2027.

La prima azione prevede la pubblicazione del bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale per la Pesca (GAL-Pesca) che proseguiranno la già ottima esperienza condotta dai FLAG (Fisheries Local Action Group) nella scorsa programmazione. La misura è volta alla concessione di contributi a soggetti aggregati costituiti da partenariati pubblici e privati.

Il bando prevede una dotazione finanziaria complessiva di 6.140.000 euro dei quali 140.000 utili alle azioni di sostegno preparatorio per la costituzione dei soggetti proponenti e la preparazione delle strategie. Le strategie avranno il compito di incentivare e valorizzare le imprese dei settori pesca ed acquacoltura e le attività ad esse correlate, attraverso interventi che creino dialogo con il patrimonio turistico, culturale ed enogastronomico della nostra Regione.