Incompatibilità: Ciccioli (FDI) si dimette da Capogruppo in Regione. Livi al suo posto "Un cambio della guardia in continuità alla guida del gruppo consiliare regionale di Fratelli d'Italia"

Si comunica che a seguito dell’Assemblea dei Consiglieri del Gruppo di Fratelli d’Italia di lunedì 18 dicembre 2023, è stato deliberato all’unanimità l’avvicendamento nel ruolo di Presidente del Gruppo Consiliare da parte del Consigliere Carlo Ciccioli per incompatibilità statutaria, in quanto recentemente eletto Presidente Provinciale del Partito ad Ancona.

Il Nuovo Capogruppo è il Consigliere Simone Livi, il Vice Capogruppo è il Consigliere Marco Ausili (che sostituisce il Consigliere Pierpaolo Borroni, componente dell’Ufficio di Presidenza).

Tale provvedimento interno al Gruppo Consiliare ha effetto immediato.

“Lo Statuto di Fratelli d’Italia prevede l’incompatibilità del ruolo di coordinatore provinciale provinciale Ancona di FdI con quello di capogruppo. Per questo motivo ho rassegnato in data 5 dicembre, le dimissioni da capogruppo in seno al Consiglio regionale. Sono stati tre anni durante i quali ho svolto questo incarico coinvolgendo tutti i componenti dello stesso per sostenere le azioni della Giunta e le iniziative da noi stessi proposte come lavori d’Aula. Sono certo che il consigliere regionale Simone Livi proseguirà in questo solco, aggiungendo un ulteriore spinta per concludere questa legislatura, ponendo le basi per proseguire con ancor più forza i lavori nella prossima, che ci vedrà ancora protagonisti”.

Le parole del consigliere regionale di FdI Carlo Ciccioli che ha ufficializzato le proprie dimissioni dal ruolo di Capogruppo. Il Gruppo di Fdi ha indicato come suo successore: il consigliere Simone Livi.

“Ringrazio il consigliere Carlo Ciccioli per il lavoro svolto in questi tre anni in Consiglio regionale. Ringrazio l’intero gruppo di FdI per avermi indicato quale nuovo capogruppo del partito in seno all’Assise regionale. Ricoprirò questo ruolo, che mi onora, con il massimo dialogo interno e con la chiarezza e il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto il nostro gruppo consiliare. A coadiuvarmi, il gruppo di FdI ha indicato come vice, il consigliere regionale, Marco Ausili. Fratelli d’Italia è stata tra i gruppi consiliari più attivi e propositivi, ponendosi in dialogo costruttivo con i gruppi di maggioranza, ma anche con le opposizioni. Questo atteggiamento non muterà, sempre tenendo presente e ben saldi i propri ruoli”, le dichiarazioni del neo Capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Simone Livi.