Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, Inail Marche e USR insieme per la prevenzione Importanza della sicurezza in ambienti di vita e lavoro sottolineata mercoledì 22 novembre nell'incontro all'IIS Volterra Elia di Ancona

La Direzione regionale Inail Marche e l’Ufficio Scolastico regionale hanno promosso una iniziativa per sottolineare come la scuola, ambiente di vita e didattica degli alunni e di lavoro per gli insegnanti, abbia un ruolo fondamentale nell’investimento di cambiamento culturale verso i temi della sicurezza.

La celebrazione della Giornata nazionale è stata istituita dal 2016, anniversario della scomparsa dello studente Vito Scafidi, avvenuta nel 2008 a causa del crollo del soffitto di un’aula del liceo scientifico Darwin di Rivoli in provincia di Torino.

La formazione didattica promossa dall’Istituto – Volterra Elia – corso di Trasporti e logistica settore Nautico di Ancona -, rappresenta un terreno ideale per proseguire il percorso di sensibilizzazione degli studenti e dei collaboratori scolastici a tutti i livelli alle tematiche educative di prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro in prosieguo dell’incontro/evento organizzato il 13 aprile u.s., presso la Mole Vanvitelliana, sulla tematica della sicurezza in area portuale.

Messaggio fondamentale è risultato essere quello del valore della diffusione della cultura di prevenzione che, partendo da un investimento primario nel mondo della scuola, traguardi a fattore di crescita sociale e culturale per divenire patrimonio pubblico.

“È fondamentale intervenire sulle nuove generazioni – ha osservato il Direttore regionale Inail Marche, Giovanni Contenti – per incidere significativamente sulla società del domani e porre le basi per la costruzione di un mondo della scuola, e non, sempre più attento e preparato alla tematica sulla sicurezza sul lavoro“.

“Sicuramente – ha dichiarato il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche del Ministero dell’istruzione e del merito, Donatella D’Amico -, per questa tematica così importante, la scuola si sente chiamata in prima fila proprio perché è la cultura la chiave di volta per formare le nuove generazioni sulla prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro: è sui banchi di scuola che la sicurezza deve divenire cultura condivisa“.