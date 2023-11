Marche ancora protagoniste nella guida Michelin 2024 Uliassi di Senigallia ancora a 3 stelle

I ristoranti Uliassi e La Madonnina del Pescatore di Senigallia confermano le loro stelle Michelin nella guida ai ristoranti 2024.



Ancora 3 le stelle per Mauro e Catia Uliassi, ancora 2 per Moreno Cedroni e la sua Madonnina.

Per Uliassi è la sesta volta consecutiva col punteggio massimo: sono 13 i ristoranti in Italia ad averne tre, 395 quelli invece censiti nella guida edizione 2024, di cui 11 nelle Marche.

Segnalazione anche per il Nana Piccolo Bistrò di via Carducci come “Bib Gourmand” segnalato come ristorante che si distingue per “l’ottimo rapporto qualità prezzo e che offre un menù completo a pranzo e cena con prezzo massimo 40 euro”.