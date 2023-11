Maurizio Mangialardi: “Se la Sanità nelle Marche non è più amica dei bambini” "Mancano le capacità di fare programmazione e l’umiltà dell’ascolto"



C’era una volta un Servizio sanitario delle Marche efficiente e amico dei bambini, che poteva vantare strutture e reparti di eccellenza, come la SOD Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita diretta dal dottor Marco Pozzi.

Oggi però, purtroppo, non è più così. Per una semplice operazione di asportazione delle tonsille, la lista di attesa all’Ospedale pediatrico Salesi supera i 2 anni.

La cardiochirurgia pediatrica è in stallo da mesi: il direttore dell’Ospedale di Torrette Gozzini non è infatti ancora riuscito a sostituire il dottor Pozzi andato in pensione.

Mancano le capacità di fare programmazione e l’umiltà dell’ascolto: da tempo, anche in audizioni presso la Commissione consiliare competente, l’associazione che riunisce i genitori dei bambini cardiopatici “Un battito di ali” denuncia con forza crescenti disservizi e la necessità di procedere celermente alla individuazione di una nuovo direttore.

Si sarebbe dovuto già mesi fa affiancare un chirurgo al dottor Pozzi, per preparare in modo serio l’avvicendamento. Invece, nulla di concreto è stato fatto: Gozzini non ha accolto nessuno dei suggerimenti formulati, sono stati accumulati enormi ritardi e così oggi abbiamo un reparto che si trova e si troverà anche nel prossimo futuro impossibilitato a fornire quei servizi di qualità così essenziali per i bambini cardiopatici, sui quali vengono riversati gli effetti nefasti degli errori della Giunta Acquaroli e della dirigenza ospedaliera.

Maurizio Mangialardi

Capogruppo regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche