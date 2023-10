Recensione e foto del live di Elio e le Storie Tese ad Ancona Teatro esaurito per il concerto del 20 ottobre

Successo per il concerto di Elio e le Storie Tese ad Ancona svoltosi venerdì 20 ottobre.



In un teatro Le Muse esaurito e con un pubblico di fedelissimi, il gruppo, guidato dall’istrionico cantante Elio, ha offerto il meglio del suo repertorio partendo subito, come canzone d’esordio, dalla mitica “La terra dei cachi” che nel 1996 descrisse alla perfezione l’Italia degli anni Novanta arrivando seconda a Sanremo in cui si aggiudicò anche il premio della critica.

Elio e soci tornarono a Sanremo nel 2013, arrivando ancora secondi e vincendo di nuovo il premio della critica con “La canzone mononota”.

Due ore di musica e divertimento e tanti applausi alla fine del live anconetano, col pubblico in piedi per una lunga standing ovation.