Approvata risoluzione della maggioranza sullo stato di attuazione del PNRR nelle Marche Impegno per Acquaroli e Giunta Regionale per garantire completa riuscita del programma illustrato nella Relazione

345 Letture Politica

Proposta di Risoluzione in merito alla “Stato di attuazione del PNRR nelle Marche, a seguito della Relazione della Giunta“

PREMESSO CHE:

– La Regione si è dotata di una governance del PNRR ad attuazione diretta e di una struttura per il monitoraggio, che si avvale del gruppo Monitoraggio Rendicontazione Controllo (MORECO) che è parte del progetto 1.000 Esperti;

– Ha sviluppato una strumentazione di supporto sia per i soggetti attuatori che per i cittadini, messa a disposizione tramite il portale EASYPNRR che fornisce materiale informativo e di supporto sul tema dell’attuazione, della rendicontazione e del controllo (linee guida, pareri, approfondimenti);

– Monitora con le funzionalità attuali e sviluppare porte approfondimenti in collaborazione con gli organi di controllo quali la Guardia di Finanza, con la quale è stato sottoscritto un protocollo di collaborazione; si ripropone di monitorare in maniera più approfondita i progetti per i quali la Regione è SA;

– Sta verificando al suo interno e con le Amministrazioni titolari lo stato di avanzamento dei progetti, con un focus su quelli soggetti a definanziamento, per individuare soluzioni alternative.

CONSIDERATO CHE

– Le 6 Missioni PNRR, nel territorio della regione, si declinano in 5.823 progetti interamente finanziati dal PNRR o co-finanziati dal PNC. L’importo totale è pari 3.612 milioni di euro;

– Sono 335 i progetti di cui la Regione Marche è Soggetto Attuatore (SA) Di cui:

– 155 presentano uno stato CUP avviato o in esecuzione

– 14 concluso

– L’importo totale è pari a circa 464 milioni di euro;

– L’impatto dei tagli previsti nella proposta di modifica attualmente all’esame della Commissione Europea interessa complessivamente 1.537 progetti sul territorio regionale, che sono a titolarità dei Comuni marchigiani e, in alcuni casi, delle Unioni Montane:

– L’importo del finanziamento PNRR potenzialmente interessato al taglio è pari complessivamente ad euro 452.840.269,21;

– La Proposta governativa di revisione del programma chiarisce che per questi interventi sarà assicurato il rispetto delle obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti attuatori e degli operatori economici, anche utilizzando spazi finanziari disponibili nell’ambito di altri strumenti (Fondi strutturali, Fondo sviluppo e coesione, Piano nazionale complementare al PNRR);

– Nel frattempo, in attesa dell’approvazione della proposta di modifica da parte della Commissione Europea, gli interventi possono proseguire regolarmente nella fase attuativa, con le coperture garantite, ad oggi, dalle risorse del PNRR;

– Nel momento in cui la proposta verrà approvata dalla UE, senza soluzione di continuità verrà garantita la sostituzione del finanziamento degli interventi già avviati, a valere sulle coperture che il Governo sta individuando;

– Nell’ambito della Missione 6 Salute la proposta governativa prevede una rimodulazione del numero dei progetti originariamente previsti, per far fronte all’aumento del prezzo delle materie prime che ha avuto un impatto significativo sull’edilizia sanitaria.

– L’impatto sulla Regione Marche della rimodulazione è attualmente in fase di valutazione da parte dell’Unità di Missione 6 del Ministero della Salute e dell’Unione Europea; tale rimodulazione dovrebbe riguardare prevalentemente gli edifici di nuova costruzione e comunque il volume degli interventi oggetto di rimodulazione sono soggetti a continuo aggiornamento.

– Gli investimenti espunti verrebbero comunque realizzati, con le modalità già programmate, assicurando la copertura finanziaria con le risorse nazionali del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico ex art.20 della legge n.67/1988 o mediante la riprogrammazione delle risorse della politica di coesione (FSC).

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E TUTTO L’ESECUTIVO

– A proseguire nell’interlocuzione con tutti i soggetti interessati dal finanziamento dei fondi PNRR per garantire una completa riuscita del programma illustrato nella Relazione della Giunta.

Carlo Ciccioli

Renzo Marinelli

Jessica Marcozzi

Dino Latini

Giacomo Rossi