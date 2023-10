Turismo nelle Marche, bene solo settembre Grande calo a maggio e giugno, non bene nemmeno luglio e agosto

192 Letture Cronaca

Un ottimo mese di settembre non salva la stagione turistica marchigiana.



Secondo i primi dati elaborati da Confcommercio Marche, da maggio ad agosto il calo di presenze turistiche nella nostra regione è stato sensibile rispetto all’anno precedente.

20%-25% in meno per i mesi di maggio e giugno, cali anche a luglio ed agosto, che dunque non ha permesso di recuperare quanto perduto nei mesi precedenti, anche se meno sensibile: 3%-5%.

Ottimi invece i dati di settembre: 15% in più rispetto allo stesso periodo del 2022.

In controtendenza al calo di presenze, i mesi di luglio ed agosto segnano un aumento importante degli stranieri, calcolato sul 8%-10%, dato che per settembre arriva al 12%.

A mancare, dunque, sono stati soprattutto gli italiani.