Regione Marche, la commissione Bilancio approva l’assestamento 2023-2025 Assegnate risorse per oltre 100 milioni di euro

La Prima commissione Affari istituzionali-Bilancio, presieduta da Renzo Marinelli (Lega), ha approvato a maggioranza l’Assestamento del bilancio 2023-2025. La proposta di legge, a iniziativa della Giunta regionale, di cui relatori sono i consiglieri Carlo Ciccioli (FdI) e la Vicepresidente della Commissione Marta Ruggeri (M5s), recepisce i risultati dell’esercizio 2022 e rimodula le risorse aggiuntive nelle principali missioni.

“Una manovra importante – la definisce il Presidente Marinelli– che assegna risorse per oltre 100 milioni di euro. Tra le misure più significative il finanziamento dei progetti per la sanità territoriale, i fondi per il trasporto e per le infrastrutture viarie, le risorse aggiuntive per la tutela dell’ambiente e per la messa in sicurezza del territorio. Abbiamo previsto ulteriori fondi anche per il turismo e per la cultura”.

Contrario il giudizio delle opposizioni, con il voto negativo di Pd e M5s. Nel corso della seduta, alla quale ha partecipato l’assessore regionale al bilancio Goffredo Brandoni, sono stati esaminati circa quaranta emendamenti. L’iter della proposta prosegue con il parere del Cal e del Crel.