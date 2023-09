Partita la Seconda Categoria di calcio I risultati dei gironi C e D

435 Letture Sport

È partito l’esercito della Seconda Categoria, il calcio dilettantistico per eccellenza.

Otto gironi da 16 squadre in campo da sabato scorso: due di questi vedono al via formazioni anconetane, infarcite di giovani, un gran numero di meno giovani e qualche nome illustre con un passato in categorie decisamente superiori.

Si è partiti subito per vincere e non per pareggiare: su 16 partite nei gironi C e D, le X sono risultate infatti soltanto 4 a fronte di 12 risultati da 3 punti con ben 5 vittorie esterne.

Fa rumore nel girone C quella dell’Olimpia Ostra Vetere, che centra il risultato più netto della giornata vincendo 4-0 in trasferta contro il Trecastelli: e a proposito di calciatori non più giovani proprio in questa partita c’è il debutto con gol in maglia rossoblù per Simone Cavaliere, 43 anni, ex professionista con oltre 150 gol in carriera, che impiega appena 8’ per segnare il suo primo in Seconda Categoria. Gli altri tre dell’Olimpia portano la firma di Conti, Magagnini e Perlini.

La partita più emozionante arriva però dal girone D: è Ankon Dorica-Europa Calcio Costabianca, che viene vinta 3-2 dagli ospiti.

In rete per i padroni di casa Bojang e Fanfarillo, per i viaggianti Ben Fredj e Diallo (due volte).

Parte male la Nuova Sirolese, che lo scorso anno ha accarezzato la promozione non raggiungendola per un soffio: sconfitta interna 1-2 contro il San Biagio (inutile gol di Spegni a fronte di quelli di Marinelli e Baldoni).

Tra due giorni di nuovo in campo per la seconda giornata.

1° Giornata.

Girone C.

Risultati.

Aurora Jesi-Ostra 0-1; Trecastelli-Olimpia Ostra Vetere 0-4; Argignano-Cupramontana 4-1; Corinaldo-Serrana 1-2; Avis Arcevia-Monsano 2-0; Angeli Rosora-Palombina Vecchia 1-1; Terre del Lacrima-Le Torri 2-0; OJ Falconara-Leonessa Montoro 1-1.

Classifica.

Ostra, Olimpia Ostra Vetere, Argignano, Serrana, Avis Arcevia, Terre del Lacrima 3; OJ Falconara, Leonessa Montoro, Angeli Rosora, Palombina Vecchia 1; Aurora Jesi, Trecastelli, Cupramontana, Corinaldo, Monsano, Le Torri 0.

Prossimo turno.

Cupramontana-Avis Arcevia; Le Torri-OJ Falconara; Leonessa Montoro-Aurora Jesi; Monsano-Rosora Angeli; Olimpia Ostra Vetere-Argignano; Ostra-Corinaldo; Palombina Vecchia-Terre del Lacrima; Serrana-Trecastelli.

Girone D.

Risultati.

GLS Dorica-Piano San Lazzaro 2-1; Agugliano Polverigi-Colle 2006 2-1; Giovane Offagna-Loreto 1-1; SA Castelfidardo-Candia Baraccola 2-1; Ankon Dorica-Europa Calcio 2-3; Nuova Sirolese-San Biagio 1-2; Osimo Stazione Five-FC Osimo 2-0; Villa Musone-Atletico Ancona 0-0.

Classifica.

GLS Dorica, Agugliano Polverigi, SA Castelfidardo, Europa Calcio, San Biagio, Osimo Stazione Five 3; Giovane Offagna, Loreto, Villa Musone, Atletico Ancona 1; Piano San Lazzaro, Colle 2006, Candia Baraccola, Ankon Dorica, Nuova Sirolese, FC Osimo 0.

Prossimo turno.

Atletico Ancona-SA Castelfidardo; Candia Baraccola-Osimo Stazione Five; Colle 2006-Villa Musone; Europa Calcio-Agugliano Polverigi; FC Osimo-Giovane Offagna; Loreto-GLS Dorica; Piano San Lazzaro-Nuova Sirolese, San Biagio-Ankon Dorica.