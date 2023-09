Un convegno su papa Leone Da anni le Marche ne stanno analizzando la figura

174 Letture Cultura e Spettacoli

Sono undici i volumi dedicati a Papa Leone XII che, a partire dal 2012, sono entrati a far parte della collana “Quaderni del Consiglio regionale delle Marche”. Un progetto di ricerca pensato guardando al bicentenario dell’elezione del pontefice, che ricorre proprio nel 2023.

Nell’ambito delle celebrazione previste tra Roma e Genga, paese dove nacque nel lontano 1760, si colloca il convegno internazionale “Ripensare la Restaurazione. Bilanci e prospettive del pontificato di Leone XII”, chiamato a raccogliere e diffondere gli esiti della ricerca che ha fatto il punto sugli aspetti politici, sociali e culturali del pontificato di Leone XII. Due le sessioni previste, una nella capitale e l’altra a Genga, con la presentazione da parte di Roberto Regoli e Ilaria Fiumi Sermattei, docenti della Pontificia Università Gregoriana, e l’approfondimento da parte di altri ricercatori.

Il saluto dell’Assemblea legislativa arriverà dal Presidente Dino Latini che nella prefazione dell’ultimo volume (“Lo Stato Pontificio sotto Leone XII. Politiche, periferie e società”) pubblicato nel 2022 evidenziava come dopo undici anni di ricerca si abbia “qualcosa di veramente nuovo da porre all’attenzione della comunità scientifica e dell’opinione pubblica in merito ad un periodo cruciale della storia, vale a dire il passaggio dall’Antico Regime all’età contemporanea.Ogni aspetto della politica, della cultura e della società è stato indagato da una schiera di oltre cento studiosi italiani e stranieri, sotto la guida dei curatori dell’iniziativa, Roberto Regoli e Ilaria Fiumi Sermattei. Non possiamo che essere grati a tutti loro”.

La prima sessione del convegno è in agenda per il 28 settembre a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana, mentre la seconda si terrà il 29 nella sala consiliare del Comune di Genga.