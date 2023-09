Bora (PD): “Ripartire dalla tutela ambientale per coinvolgere le comunità” La consigliera regionale ha presentato proposte di legge su impianti fotovoltaici e osservatorio cambiamenti climatici

“Ritengo che il tema ambientale debba essere messo al centro del dibattito politico e che per farlo non bastino le dichiarazioni di volontà o le buone intenzioni ma occorrano azioni concrete per garantire quella sostenibilità di cui tanto si discute”.

A dirlo è la Consigliera Regionale del Partito Democratico Manuela Bora, che rispetto al tema rivendica la presentazione di diversi atti da parte del Gruppo PD Marche tra cui la proposta di legge sulla localizzazione delle aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici e quella più recente per l’istituzione dell’Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici.

La Consigliera Dem aggiunge: “Sono in fase di predisposizione anche altri atti dedicati alla difesa dell’ambiente, al contrasto al dissesto idrogeologico, al consumo del suolo, al recupero delle aree industriali dismesse, alla pianificazione e governo del territorio e non ultimo il rilancio del Patto dei Sindaci come strumento di sostegno concreto alle realtà locali. Senza dimenticare la necessità di istituire aree marine protette alla tutela dei mari e della biodiversità.”

“Per amplificare la portata delle iniziative proposte in Assemblea Legislativa e per promuovere la partecipazione e la trasparenza come metodo di lavoro, elementi che purtroppo la giunta Acquaroli ha spesso dimenticato come ad esempio in occasione della recente approvazione del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale – continua Bora – è ora fondamentale che la nostra struttura politica venga attivata e che, dal regionale ai circoli territoriali, venga garantita la massima collaborazione e condivisione del lavoro fatto, coinvolgendo anche simpatizzanti e non iscritti.”

“Per favorire il coinvolgimento diretto dei circoli e il loro protagonismo – conclude la Consigliera Dem – il Gruppo Consiliare del Partito Democratico ha già lanciato un primo input con la proposta di atti da presentare in ogni Consiglio Comunale al fine di attivare il confronto politico-istituzionale su temi attuali come il contrasto il gioco d’azzardo e gli impatti locali causati dai tagli al PNRR voluti dal Governo Meloni. Ora diventa fondamentale la risposta capillare dei territori che vorranno dare seguito e forza alle nostre proposte.”

Continuano intanto gli incontri rivolti ai circoli e aperti alle comunità locali sul tema dei cambiamenti climatici. Dopo l’iniziativa di Jesi del 21 luglio scorso, ne sono in programma altre due, a Sirolo il 6 ottobre, e a Chiaravalle il 10; ne seguiranno altre nei prossimi mesi.

Manuela Bora

Consigliera regionale del Partito Democratico – Assemblea Legislativa delle Marche