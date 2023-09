Finale di Unvoltoxfotomodella 2023 a Pisa: alle miss delle Marche tre fasce nazionali Erano cinque le finaliste provenienti dalla nostra regione - FOTO

Si è conclusa la finale nazionale di Unvoltoxfotomodella a Pisa , che ha visto partecipare 48 ragazze provenienti da tutta Italia.

Una finale nazionale piena di divertimento e con ospiti di eccezione, ma non solo tanti casting e possibilità per le nostre ragazze di poter entrare nel mondo della moda e del cinema.

Il concorso gestito nella regione Marche da Valentina Papi, responsabile e coreografa moda delle miss a livello nazionale, ha visto la partecipazione delle 5 bellissime finaliste marchigiane, Elisa Dattolico di Fano (PU), Giada Bosi di Monsano (AN), Asia Manzetti di Senigallia (AN), Caterina Baldini di Agugliano (AN), Eleonora Valentini di Sant’Elpidio a Mare (FM).

Le nostre ragazze hanno portato in alto il nome della nostra regione, 3 le fasce nazionali conquistate dalle nostre miss; il titolo di Miss “Città di Pisa Italia” 2023 è stato vinto da Elisa Dattolico, fisico statuario, mentre quello di Miss “Simpatia Italia 2023” dalla bellissima Asia Manzetti mentre il titolo di Miss “Beauty Italia 2023” da Caterina Baldini.

Un augurio speciale alle nostre miss fasciate e no, per questa esperienza e per la realizzazione dei propri sogni!

Nella prima foto, le finaliste marchigiane a Pisa con Valentina Papi. Nella seconda foto, le miss delle Marche premiate con le fasce insieme alla vincitrice Angelica Pedaci Miss “Unvoltoxfotomodella Italia 2023”.