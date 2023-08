Nuovo sistema di allarme nella Regione Marche Sperimentazione il 12 settembre

146 Letture Cronaca

Il prossimo 12 settembre alle ore 12 circa nella Regione Marche si svolgerà la sperimentazione nazionale del nuovo sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti, raggiunge i territori interessati dall’evento tramite un sms ai cittadini.

Si chiama “IT-Alert”. L’obiettivo è quello di favorire l’informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte al fine di minimizzare l’esposizione individuale e collettiva al pericolo.

Oggi, alla presenza dell’assessore Stefano Aguzzi, nel corso di una riunione in videoconferenza coordinata dalla Protezione Civile regionale con i sindaci dei Comuni marchigiani, i prefetti delle cinque Province e tutti gli organi di sicurezza preposti, sono state spiegate le modalità di svolgimento del test.

In questa prima fase non si entrerà nel dettaglio dei rischi e dei comportamenti da tenere, ma sarà una prima prova per poi proseguire con la predisposizione e sperimentazione dell’iniziativa di allertamento che sarà operativa nei prossimi mesi.

Il test del 12 settembre infatti consisterà nell’invio a tutti i cittadini, non solo residenti ma anche di passaggio o che stazionano in quel momento nelle Marche, di un sms per segnalare quella che può essere una potenziale allerta.

Info al sito www.it-alert.it