Cancellato finanziamento di 326 milioni di euro per raddoppio ferrovia Orte-Falconara Attacca Morani (PD): "Meloni/Acquaroli penalizzano le Marche"

“Il ministro delle infrastrutture Salvini ha deciso di finanziare altre infrastrutture nel nord Italia tagliando, tra gli altri, anche i fondi per il raddoppio della ferrovia Orte-Falconara.

Per le Marche significa perdere una grande occasione di sviluppo e crescita: da anni si discute di questa opera fondamentale per la nostra economia e per questo i nostri governi (Conte II e Draghi) l’avevano inserita tra le opere finanziate.

La premiata ditta di Fratelli d’Italia Meloni/Acquaroli, incapace di programmare e realizzare investimenti, ha deciso di penalizzare il nostro territorio e le nostre imprese cancellando il finanziamento di un lotto dell’unica infrastruttura ferroviaria strategica prevista per le Marche. Questa è la filiera istituzionale di cui la destra nelle Marche si vanta e che funziona benissimo per fare danni ai marchigiani.”

Così Alessia Morani, ex deputato commentando la cancellazione del finanziamento di 326 milioni di euro per il raddoppio della Orte-Falconara.