Alte temperature e lavoro. Mozione di Dino Latini in consiglio Regione Marche Si chiede un intervento presso il Governo per integrare il decreto legge di settore con ulteriori misure tecniche

106 Letture Politica

Mozione presentata del consigliere regionale Dino Latini (Udc) sulle misure urgenti per la tutela e il benessere dei lavoratori esposti ad alte temperature. Si tratta di uno dei due atti che ha anticipato nel corso di un recente incontro con i rappresentanti di alcune associazioni di categoria, sulla base del decreto legge del Consiglio dei Ministri.

Nella sostanza si chiede al Presidente della Giunta ed al competente assessore un intervento presso il Governo affinchè, in sede di conversione dello stesso Decreto, sia possibile apportare delle integrazioni inerenti ulteriori misure tecniche da mettere in atto con adeguate risorse.

“Il cambiamento climatico – scrive Latini – rappresenta una minaccia per quei contesti nei quali è previsto lo svolgimento di mansione all’aperto, ma anche quando ci si trovi a lavorare in ambienti al chiuso dove non è possibile attivare un adeguato sistema di areazione condizionato. Ecco, allora, la necessità di intervenire su più fronti”.

Sullo stesso tema Latini ha anche ipotizzato la predisposizione di una proposta di legge regionale che contempli forme di collaborazione interistituzionale in diversi settori come l’ambiente, la tutela e la salvaguardia dei lavoratori, il diritto alla salute dei cittadini.