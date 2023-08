Casini (PD): “Necessario intervento per graduatorie OSS in scadenza nelle Marche” In consiglio regionale il 1° agosto un'interrogazione urgente

Ormai siamo al paradosso: la destra al Governo della Regione ha così tante mani impegnate a sottoscrivere accordi farlocchi per la costruzione di ospedali che non hanno la copertura finanziaria per essere realizzati, che non riesce a firmare la stabilizzazione del personale che lavora negli ospedali al collasso (proprio per mancanza di risorse).

Il 6 agosto scade infatti la graduatoria per stabilizzare decine di OSS, di cui la nostra sanità ha un disperato bisogno, ma dalla Regione non arrivano notizie su una eventuale proroga che – neanche a dirlo – sarebbe già dovuta e potuta arrivare.

Per questo insieme a tutto il gruppo PD ho sottoscritto un’interrogazione urgente che sarà discussa martedì 1° agosto in consiglio regionale nella quale chiediamo per l’ultima volta ad Acquaroli se o meno prorogato il periodo di validità del concorso fatto nel 2021.

Acquaroli potrebbe semplicemente far discutere una proposta di legge fatta dalla sua stessa maggioranza o emulare i suoi colleghi di Abruzzo e Calabria e approvare una legge per assumere stabilmente gli OSS precari che oltre a perdere il posto di lavoro determineranno un vuoto di professionalità che impatterà sulla organizzazione del Sistema Sanitario Regionale e di conseguenza sui pazienti.

Non si scherza con il futuro e con i sogni di questi professionisti, non si scherza con la salute dei cittadini.

Anna Casini

Consigliere regionale Partito Democratico