ITS Academy: approvate linee guida per l’avviso pubblico da 5 milioni Assessore Aguzzi: "Corsi gratuiti ad alta specializzazione per avvicinare la scuola al lavoro"

Ammontano a circa 5 milioni di euro le risorse che la Regione Marche ha deciso di destinare alle quattro Fondazioni di partecipazione ITS (Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy) con sede legale e operativa nelle Marche, biennio 2022/2024, per la promozione di 15 percorsi formativi ad elevato contenuto tecnico e tecnologico, in grado di delineare profili professionali di tecnici superiori, necessari all’apporto di innovazione e crescita alle imprese locali.

La mattina di lunedì 17 luglio, nel corso della seduta di giunta, su proposta dell’assessore al Lavoro e alla Formazione Stefano Aguzzi, sono state definite le linee guida per la predisposizione dell’avviso pubblico con cui queste risorse (precisamente 4.955.235 euro di cui 3.405.000 euro quale cofinanziamento regionale a carico del Programma operativo complementare 2014-2020) saranno assegnate.

“Il dato complessivo del sistema Marche ITS – spiega l’assessore Aguzzi –, con riferimento ai corsi monitorati, determina una percentuale di inserimento lavorativo pari ad una media regionale del 73% degli allievi diplomati con picchi che vanno dal 90 al 100% per alcune figure professionali specifiche. Reputando dunque che la formazione tecnica superiore rappresenti uno dei canali del sistema di istruzione che meglio collega lo studio al lavoro, la giunta regionale ritiene prioritario continuare a sostenere, anche per mezzo del cofinanziamento delle risorse del POC Regione Marche 14-20, l’offerta formativa degli ITS Academy. Attraverso una serie di incontri abbiamo condiviso l’analisi delle necessità occupazionali rilevate ed abbiamo recepito le proposte formulate dalla Rete ITS Marche per avviare un’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso le quattro Fondazioni ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori) Marchigiane per il biennio 2022-2024, al fine di garantire percorsi formativi sull’intero territorio regionale, completamente gratuiti e con oltre il 60% del programma didattico svolto da professionisti ed imprese. L’obiettivo è coinvolgere un target specifico di oltre 500 allievi e con una formazione innovativa ed in linea con le esigenze del mercato”.

Gli ITS Academy sono Istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi formativi tesi al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore, riferiti alle aree tecnologiche considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese. Tale Diploma è riferibile al V livello EQF (quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente) ed è accompagnato dall’EUROPASS Diploma Supplement, documento che descrive la natura ed i contenuti del percorso nonché i risultati raggiunti.

La quattro Fondazioni sono:

– “ITS per le Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo Marche” di Fano (PU);

– “ITS per l’Efficienza Energetica” di Fabriano (AN);

– “ITS Tecnologia e Made in Italy” di Recanati (MC);

– “ITS Smart – Nuove Tecnologie per il Made in Italy” di Porto Sant’Elpidio (FM).