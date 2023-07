A Fano ora c’è la Fano Visit Card Novità per il turista

Fano Visit Card è realtà. Il Comune di Fano lancia la carta dei servizi riservata ai turisti con la quale sarà possibile usufruire di agevolazioni, muoversi tranquillamente all’interno della città e scoprire le sue bellezze in tutta comodità.



Un passo che colloca Fano al passo delle destinazioni turistiche più strutturate, come sottolinea l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli: “Questo strumento mette il turista nelle condizioni di vivere un’esperienza ancora più coinvolgente, immersiva e conveniente dal punto di vista economico. Infatti, usufruendo della card, il turista avrà diritto a riduzioni e sconti che lo porteranno a vivere in modo più globale la nostra città durante la sua vacanza. Questo è un modo per aumentare le visite e fare più sinergia con gli operatori turistici, i quali, ci auguriamo, aderiranno sempre più numerosi al progetto. Questa condivisione di obiettivi e di modalità è una leva strategica per lo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio”. Per Lucarelli il punto di forza della card è l’opportunità di trasmettere al turista “tutte le informazioni di cui ha bisogno. Grazie alla card il turista riuscirà ad apprezzare ed entrare in sintonia con la nostra storia, la nostra cultura e le nostre peculiarità enogastronomiche.

Entrando sulla funzionalità della card, Lucarelli spiega che: “La card è sia fisica che digitale. Infatti, una volta che si è scaricata l’app Visit Fano, è sufficiente che il turista inserisca il codice nell’apposita sezione oppure inquadri il qr code per attivare i servizi. Ricordo che la card può essere richiesta per una durata di 7 giorni, la cui colorazione è rossa, oppure di 14 giorni di colore blu. Non serve inserire mail o altre informazioni per sbloccare l’attivazione, pertanto questa soluzione va nella direzione di azzerare ulteriori procedure”.

I vantaggi sono importanti e tangibili per il turista. Infatti con la card saranno gratuite tutte le corse Adriabus urbane e quella extraurbana, che comprende la tratta da e per Pontesasso e da e fino a Fosso Sejore. Gratuiti anche gli ingressi al Museo Archeologico e alla Pinacoteca del Palazzo Malatestiano di Fano, così come è gratuita la visita guidata alla città ogni giovedì dalle 21 con partenza da Piazza XX settembre. Importante è la visita guidata agli scavi di Sant’Agostino ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20. Ogni venerdì è prevista anche la visita alla Fano marinara, con ritrovo alle 18,30 al lato del Porto. Con la card si avranno anche degli sconti per accedere alle principali manifestazioni cittadine, tra cui la Fano dei Cesari e Fano Jazz.

Le promozioni riguardano anche il territorio grazie all’accordo con Confcommercio, che prevede l’ingresso scontato al 50% alla Rocca di Mondavio, al Teatro Apollo, Casa Cesarini a Fossombrone, il Museo dei Bronzi Dorati a Pergola e il Museo Archeologico di Cagli. Le card verranno consegnate direttamente al turista al momento dell’arrivo dal personale della struttura ricettiva. Cna, Cofcommercio, Confesercenti, Alberghi Consorziati hanno sottolineato: “l’importanza di continuare a nutrire questa card con servizi sempre maggiori e sempre più qualificati, che vanno nell’ottica di assecondare le esigenze del turista a cui va garantita un’esperienza a 360 gradi. Fano deve continuare questo percorso e fare sempre più squadra”.