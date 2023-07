Giorgia Rimi al Senigallia Movimento nella B donne di basket

Giorgia Rimi è il primo volto nuovo del Basket 2000 Senigallia, ancora sponsorizzato MyCicero nel prossimo torneo di serie B femminile.



L’ala-pivot, classe 2003, di origine siciliana, è infatti stata annunciata dal club del presidente Bruno Pierpaoli, che piazza il primo colpo in entrata dopo quello del coach, Luca Pepa, che prenderà il posto di David Luconi diventato direttore sportivo.

Rimi, originaria di Partinico, dopo aver militato nell’Alcamo e nel Ragusa, con cui ha assaggiato da giovanissima sia la serie A1 che le coppe europee, si è trasferita nelle Marche, militando prima a Civitanova e poi ad Ancona.

Nell’ultimo campionato, in A2 col Basket Girls, 2.8 punti di media: era ad Ancona pure l’anno precedente, mentre nel 2020-21 aveva militato ancora in A2 ma nel Civitanova.

Giocatrice di importante stazza, 186 centimetri, ha militato pure nelle nazionali giovanili italiane: 21 punti in 12 partite nel 2016 quando disputò gli Europei under 16.