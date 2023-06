“Aiuti per agricoltori alluvionati risorsa importante” Ad affermarlo è Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale dell'Unci AgroAlimentare

“La proposta di un pacchetto di aiuti straordinari di 330 milioni di euro da destinare agli agricoltori dell’Ue, di cui 60,5 all’Italia, avanzata dalla commissione europea, che potranno triplicare con il contributo dello Stato, sono un’importante risorsa per l’intero settore primario ed in particolare per le imprese delle aree colpite dall’alluvione, che vanno ad aggiungersi ai finanziamenti e alle misure già previste dal governo nazionale”.

Ad affermarlo è Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale dell’Unci AgroAlimentare.

“Auspichiamo inoltre – ha proseguito il dirigente dell’associazione di settore della cooperazione – che la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo al ruolo di commissario alla ricostruzione delle zone colpite, in Emilia-Romagna e parte di Marche e Toscana, possa essere una scelta utile all’avvio di un rapido processo di ripristino delle condizioni di normalità delle comunità locali e delle imprese e di rilancio delle attività economiche. L’Unci AgroAlimentare, quindi, formula gli auguri di buon lavoro a Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze, e ai tre presidenti delle giunte regionali, Bonaccini, Giani e Acquaroli, che saranno nominati subcommissari”.

“I provvedimenti istituzionali assunti – ha concluso Scognmiglio – vanno nella direzione indicata anche dalla nostra associazione. Valutiamo pertanto positivamente gli interventi inseriti dal governo nel “Decreto aiuti”, come le garanzie dal Fondo PMI, i contributi a fondo perduto per le imprese dell’export, i finanziamenti agevolati per le imprese esportatrici, i risarcimenti a favore delle aziende agricole, i finanziamenti per l’acquisto di macchinari per le aziende danneggiate, gli indennizzi alle aziende turistiche e gli interventi di manutenzione delle strutture sportive”.