Presentata la 14° edizione della rassegna “Non a voce sola” Prenderà il via sabato 1° luglio da Macerata, per poi toccare altri 13 comuni marchigiani fino al 23 settembre

“La trama dello sguardo” è il tema filo conduttore della XIV edizione di “Non a voce sola”, la rassegna di poesia, filosofia, narrativa musica ed arti che prenderà il via il primo luglio da Macerata, per proseguire ad animare l’estate marchigiana fino al 23 settembre. Alla presentazione, a Palazzo delle Marche, del calendario di appuntamenti sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, Maria Lina Vitturini, e la direttrice artistica Oriana Salvucci.

“Sono tre gli aspetti fondamentali – ha evidenziato lo stesso Latini – che caratterizzano questa rassegna. A partire dalla valenza culturale dei protagonisti degli appuntamenti, passando per la tematica scelta che richiama la centralità della persona. Infine i luoghi che ospiteranno gli incontri, i piccoli centri marchigiani, una scelta in linea con la valorizzazione dei borghi”.

L’edizione 2023 presenta eventi in 14 comuni marchigiani. “La rassegna rappresenta solo una delle tante iniziativa che la Commissione pari opportunità – ha sottolineato la Presidente Maria Lina Vitturini – sostiene ogni anno su tutto il territorio marchigiano. L’ampia diffusione regionale degli appuntamenti ci darà la possibilità di portare in maniera ancora più capillare il nostro messaggio di parità di genere”.

Ad illustrare la scelta del tema filo conduttore della XIV edizione del Festival, lo stesso direttore artistico Oriana Salvucci. “Se la storia dello sguardo attraverso i secoli è stata inevitabilmente maschile e legata al controllo e al giudizio – ha affermato – la rassegna si interrogherà su un altro sguardo, quello femminile, dotato di una sua peculiare natura”.

Nella prima tappa del Festival, il primo luglio a Macerata nel cortile di Palazzo Buonaccorsi, la scrittrice Elisabetta Rasy dialogherà con Lucia Tancredi sulla sua ultima fatica letteraria, il volume “Dio ci vuole felici: Etty Hillesum o della giovinezza” dedicato all’ebrea olandese morta ad Auschwitz prima di compiere trent’anni. Il calendario si snoderà fino a settembre con appuntamenti che vedranno protagonisti illustri nomi del panorama culturale italiano. A luglio animeranno il programma personaggi del calibro di Dacia Maraini, Barbara Alberti, Vera Gheno, Paolo Crepet, Elisabetta Pieragostini. Chiamati a riflettere sul tema filo conduttore dell’edizione 2023 anche Stefano Mancuso, Umberto Galimberti, Gabriella Genisi e Vittorio Sgarbi. Gli appuntamenti in calendario ad agosto e settembre avranno come ospiti Cristiano Godano, Loredana Lipperini, Lucia Tancredi, Franco Arminio e Lidia Ravera. I comuni che faranno da cornice all’edizione 2023 della rassegna sono Macerata, Osimo, Ancona, Jesi, Corridonia, Porto San Giorgio, Montemarciano, Magliano di Tenna, Monterubbiano, Numana, Montecosaro, Loreto, Fermo e Rapagnano.

“Non a voce sola” è patrocinata da Assemblea legislativa e Regione Marche, Commissione regionale pari opportunità, Università marchigiane (Unimc, Unicam, Univpm) e dalle 14 amministrazioni comunali che ospitano gli incontri, tutti ad ingresso libero.