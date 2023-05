Arianna Bottin è la nuova responsabile di Giovani Impresa Marche "Sono molto contenta di poter portare avanti nei prossimi 5 anni le battaglie care alla categoria"

È la pesarese Arianna Bottin la nuova responsabile di Giovani Impresa Marche, il movimento giovanile degli agricoltori di Coldiretti. Lo ha deciso ieri pomeriggio l’assemblea regionale dopo l’uscita, per raggiunti limiti di età, della maceratese Alba Alessandri.

“Ho scelto di impegnarmi in Coldiretti – spiega la Bottin – perché ne ho toccato con mano la concretezza di un lavoro al fianco delle aziende che non è scontato. Per me è una grande scuola. Sono molto contenta di poter portare avanti nei prossimi 5 anni le battaglie care alla categoria, con l’aiuto di tutto il gruppo faremo la differenza”.

Imprenditrice agricola, 25enne di San Lorenzo in Campo, Arianna Bottin ha iniziato come delegata di Giovani Impresa Pesaro Urbino nel 2020, incarico che le è stato confermato il mese scorso. In agricoltura dal 2016, quando ancora non era neanche diplomata all’Istituto agrario, la Bottin produce in biologico ortaggi, frutta, olio extravergine di oliva e cereali.

Tra le prime a congratularsi con lei la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni, che ha preso parte all’assemblea elettiva con il direttore Alberto Frau. Presenti anche Davide Conti (Giovani Impresa Ancona), Elisa Orpello (Giovani Impresa Macerata) e Marco Gregori (Giovani Impresa Ascoli Fermo), i presidenti e i direttori di tutte le Federazioni provinciali marchigiane.

da: Coldiretti Marche