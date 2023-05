“ConTe in Viaggio” ci racconta e ci mostra il centro di Barbara Dal canale YouTube di Senigallia Notizie potrete seguire tutti i tour dedicati alle bellezze paesaggistiche delle Marche - VIDEO

Per la rubrica di Marche Notizie “ConTe in Viaggio” arriva un nuovo appuntamento. Il sottoscritto, Matteo Angeloni Baldoni, ha scelto il centro di Barbara per questo nuovo racconto filmato delle bellezze che conservano i paesi delle Marche.

Potrete conoscere la storia e gli angoli nascosti e meno nascosti di questo comune, attraverso delle immagini suggestive immortalate con un drone e grazie alla mia voce narrante.



Grazie a Marche Notizie e attraverso il canale YouTube di Senigallia Notizie potrete seguire tutti i prossimi viaggi e scoprire la storia e le bellezze paesaggistiche che le Marche e l’Italia hanno da offrire.

Potete seguire altri viaggi anche attraverso il canale YouTube “ConTe in Viaggio”, la pagina Facebook “ConTe in Viaggio” o per informazioni scrivere a matteoab10@gmail.com