Al via nelle Marche la collaborazione pubblico privato per la gestione del Programma GOL Aguzzi: "Raccordo intende valorizzare le reciproche competenze e rendere più efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro"

196 Letture Cronaca

Nel prossimo mese di maggio entra nel vivo la fase 2 del Programma GOL con la sottoscrizione delle convenzioni tra Regione Marche e le Agenzie per il lavoro per l’erogazione dei servizi personalizzati ai beneficiari.

“Voglio ricordare – ha detto l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Stefano Aguzzi, nel corso di una conferenza stampa – che il Programma GOL ha una duplice finalità: da una parte ridisegnare l’assetto dei servizi per il lavoro per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone, offrendo percorsi personalizzati di ingresso o reingresso al lavoro e innalzando le competenze attraverso misure di riqualificazione o aggiornamento professionale; dall’altro fondare questa offerta di servizi integrati sulla cooperazione tra i servizi pubblici e privati, tramite percorsi di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale e percorsi in collaborazione con gli altri servizi territoriali nel caso di bisogni complessi, quali quelli di persone con disabilità o con fragilità”.

Dopo la fase della presa in carico dei beneficiari (FASE 1), di esclusivo appannaggio dei servizi pubblici, si entra nella fase 2 più operativa, che sancisce l’ingresso nel programma GOL dei servizi privati e l’avvio della sinergia tra pubblico e privato per la lotta alla disoccupazione e il rilancio dell’occupazione.

“Questo raccordo con i soggetti privati accreditati – ha sottolineato Aguzzi – è teso alla valorizzazione delle reciproche competenze e al miglioramento del sostegno alle persone e alle aziende, rendendo in ultima istanza più efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

Dopo l’emanazione di un apposito bando, sono state individuate tre ATI (Associazioni temporanee di imprese) composte da Agenzie per il Lavoro (APL) che oggi hanno sottoscritto con la Regione Marche le convenzioni per l’erogazione dei servizi di politica attiva al target dei beneficiari GOL. A disposizione risorse per 3 milioni di euro a cui se ne aggiungeranno altri 5 milioni che saranno impegnati nelle prossime settimane.

Ogni ATI sarà presente sul territorio regionale con almeno una sede per ogni ambito territoriale afferente alla competenza dei 13 Centri per l’Impiego (CPI). I cittadini che hanno sottoscritto con i CPI il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) contenente l’indicazione del Percorso GOL possono infatti scegliere se proseguire con la fruizione dei servizi presso lo stesso CPI, oppure se rivolgersi ad una delle tre ATI. Al fine della scelta i Centri per l’impiego mettono a disposizione degli utenti l’elenco di tali soggetti privati.

A regime, si stima che degli oltre 32.000 utenti che ad oggi hanno sottoscritto un Patto GOL, circa il 45% fruirà dei servizi di politica attiva con le Agenzie per il lavoro, mentre il restante 55% continuerà il percorso con i Centri per l’impiego. L’avvio dell’erogazione delle misure ai beneficiari da parte delle APL, a seguito della stipula delle convenzioni, inizierà a partire dalla fine del mese di aprile 2023.

Ulteriori APL, sia in forma singola che in forma associata, potranno in futuro andare ad incrementare l’elenco dei soggetti esecutori del programma GOL, in quanto l’Avviso Pubblico è tuttora aperto.