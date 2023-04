Cgil, Cisl e Uil Marche: il 28 aprile ad Ancona un convegno sull’amianto in regione "Un'alleanza per liberare le Marche dall'amianto entro il 2030"

“Un’alleanza per liberare le Marche dall’amianto entro il 2030”: è il titolo del convegno promosso da Cgil, Cisl e Uil Marche, in programma venerdì 28 aprile dalle ore 9,45 presso la Cassa Edile, sala Tacconi, via Filonzi n. 9 Ancona.

L’iniziativa è stata promossa in occasione della Giornata internazionale delle vittime di amianto.

Tra i partecipanti, Maurizio Andreolini, responsabile ASt Cisl Pesaro-Urbino, che terrà la relazione introduttiva, Fabio Filippetti, Agenzia regionale sanitaria, Giovanni Contenti, direttore regionale Inail, Emanuela Zambataro, direttrice regionale Inp, Lory Santarelli, dipartimento Scienze cliniche e Molecolari, Pasqualino Piunti, vicepresidente Anci e Elisabetta Sacchi, presidente Ona Pesaro.

Le conclusioni sono affidate a Loredana Longhin, segreteria regionale Cgil Marche.