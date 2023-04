Formazione e lavoro, convocato in Regione il Tavolo del turismo L'assessore Stefano Aguzzi: "Le risorse ci sono, vanno ora convogliate nella giusta direzione"

Formare il personale nel settore turistico per facilitare e migliorare l’ingresso e la progressione nel mercato del lavoro. Per rispondere a questa crescente necessità l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Stefano Aguzzi, ha riunito questa mattina ad Ancona il Tavolo del turismo.

L’invito è stato rivolto ai rappresentanti delle categorie economiche, delle imprese, alle organizzazioni sindacali, presenti insieme con i dirigenti regionali competenti.

“Abbiamo convocato questo incontro – ha detto Aguzzi – sulla scia della positiva esperienza avviata con la costituzione di specifici tavoli settoriali, quale ad esempio il Tavolo della moda, che sono risultati particolarmente efficaci, pertanto intendiamo promuovere tale metodologia anche al settore del turismo”.

L’obiettivo, come ha ribadito l’assessore Aguzzi, è quello di interpretare nel miglior modo possibile le esigenze e i fabbisogni delle imprese e delle categorie nei vari settori professionali “e il turismo occupa un posto importante in questo contesto perché si è visto che esiste un gap tra la domanda e l’offerta di lavoro, per colmare il quale occorre a monte una politica mirata di formazione professionale”.

La Regione sta avviando una serie di iniziative legate alla formazione professionale e all’inserimento lavorativo dei disoccupati, finanziati con le risorse della nuova programmazione comunitaria del Fondo Sociale Europeo (FSE+ 2021/2027).

“Le risorse ci sono – ha affermato Aguzzi, illustrando ai partecipanti le opportunità offerte dalla Regione in tema di occupazione e formazione – Vanno ora convogliate nella giusta direzione, verso progetti formativi mirati al settore del turismo con la possibilità al termine di occupazione garantita. L’ascolto con tutti i soggetti coinvolti servirà a costruire insieme il percorso più adatto e consono alle esigenze manifestate”.