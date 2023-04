Buona Pasqua e pacchetto “Primo Mare” all’Hotel Corallo Senigallia Gli auguri a tutti i clienti e una bella sorpresa "dentro l'uovo"... Un'offerta incredibile per il ponte del 2 Giugno!

Buona Pasqua a tutti i nostri cari clienti! Questo è un momento speciale dell’anno in cui celebriamo la rinascita e la speranza. L’Hotel Corallo di Senigallia ha preparato una sorpresa “dentro l’uovo”: un’offerta imperdibile per rendere la vostra Pasqua ancora più speciale.

Cosa c’è di meglio che passare il ponte del 2 Giugno con una vacanza al mare?

Il pacchetto speciale Primo Mare offre tre giorni tutto compreso con colazione, pranzo, bevande, parcheggio e accesso alla spiaggia a soli € 190.00 a persona. Questa è un’opportunità incredibile per godersi la bellezza del mare e del sole senza doversi preoccupare di nulla. L’Hotel Corallo a Senigallia è un luogo accogliente e confortevole che vi farà sentire come a casa vostra.

La colazione è un momento importante della giornata e all’Hotel Corallo lo sappiamo bene. Vi verranno offerti prodotti freschi e di alta qualità, come pane fresco, cornetti, crostate, frutta, yogurt e cereali. Potrete anche gustare un’ampia scelta di bevande calde come caffè, tè e cappuccino.

Il pranzo è un altro momento speciale della giornata in cui potrete godere di una vasta scelta di piatti prelibati. Gli chef dell’Hotel Corallo prepareranno per voi piatti tradizionali della cucina italiana con ingredienti freschi e di alta qualità. Ci sarà anche una vasta selezione di vini locali da gustare.

La spiaggia è a pochi passi dall’hotel e avrete accesso a un’ampia gamma di attività acquatiche, come nuoto, surf e windsurf. Potrete anche rilassarvi sotto l’ombrellone o fare una passeggiata sulla spiaggia.

Per rendere il vostro soggiorno ancora più piacevole, l’hotel di Senigallia offre anche parcheggio gratuito per tutti i suoi ospiti.

Questa è un’offerta incredibile che non dovete lasciarvi sfuggire. Non importa se siete clienti dell’Hotel Corallo o meno, tutti sono i benvenuti a godere di questo pacchetto speciale per il ponte del 2 Giugno. Prenotate subito il vostro soggiorno all’Hotel Corallo a Senigallia e trascorrete una Buona Pasqua, pensando già al mare dell’estate che sta arrivando.

Hotel Corallo *** – Famiglia Rimini

Lungomare Mameli 66, Senigallia (AN) – 60019

Tel e Fax +39.071.7923596

Mobile +39 335.8161484

Web: www.hcorallo.it

E-mail info@hcorallo.it