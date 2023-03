In arrivo altri 7 milioni di euro per sostenere la creazione di nuove imprese L'assessore regionale Aguzzi: "Sono il motore per la creazione di nuovi posti di lavoro"

187 Letture Cronaca

In arrivo risorse aggiuntive per l’attuazione di misure di sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione nelle Marche. Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell’assessore al Lavoro, Stefano Aguzzi.

Si incrementeranno così le risorse previste dai POC – Programmi Operativi Complementari Marche 2014-2020, integrandole di 7mln di euro, arrivando a una dotazione finanziaria complessiva di 14 mln di euro.

“Nel luglio scorso – spiega l’assessore Aguzzi – si era deciso di destinare complessivamente 7 mln di euro: somma da assegnare poi tramite bando. L’Avviso ha previsto la ripartizione delle risorse, in misura paritetica, su due finestre di presentazione delle domande di finanziamento, rispettivamente per le annualità 2023 e 2024. Le domande pervenute al 31 dicembre 2022, data di chiusura della prima finestra – continua Aguzzi – sono state ben 813. Quindi per soddisfare un numero più elevato di domande rispetto a quelle che si potevano finanziare abbiamo incrementato il fondo attingendo al nuovo programma europeo FSE+2021/27”.

“Queste risorse aggiuntive – conclude Aguzzi – contribuiranno a dare ancora più slancio e stimolo alla nascita di nuove imprese che sono il motore per la creazione di nuovi posti di lavoro e garanzia di occupazione per tanti, in particolar modo giovani”.