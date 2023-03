La Regione Marche festeggia il decennale della Fondazione FS Italiane – VIDEO Prossima riapertura della ferrovia Subappennina Italica: storica linea che collega Ancona con Fabriano, Sassoferrato e Pergola

569 Letture Cronaca

“Fervono i preparativi sulla Subappennina Italica, la linea ferroviaria che collega Ancona con Fabriano, Sassoferrato e Pergola, per celebrare i primi 10 anni della Fondazione FS Italiane, l’Ente ideato da ferrovie italiane per valorizzare l’immenso patrimonio che corre da sempre sui binari dello sviluppo” queste le parole dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli in occasione del sopralluogo sui cantieri per il ripristino del sedime ferroviario in località Monterosso Stazione di Sassoferrato, danneggiato dall’alluvione del 15 settembre scorso.

“La Subappennina Italica avrà l’onore di essere l’invitata speciale ai festeggiamenti, un treno che ritornerà a sferragliare in uno degli scorci più belli dei territori delle province di Ancona e Pesaro e Urbino” aggiunge l’Assessore Baldelli. Dal 26 settembre 2021, data della corsa inaugurale di riapertura, le 8 corse effettuate sono state un successo registrando tutte il sold out e permettendo a viaggiatori, studenti e famiglie esperienze uniche con la visita ad alcuni dei borghi più belli d’Italia, tra musei, poli culturali e alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche.

“Orgogliosi di essere parte di questa ‘bella storia italiana’ perché non esiste futuro senza visione, non esiste futuro senza infrastrutture stradali e ferroviarie” è il commento dell’Assessore Baldelli.