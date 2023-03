Prima edizione del festival di musica elettronica a Pesaro Grandi nomi in arrivo

Sabato 15 e domenica 16 Aprile 2023 si terrà a Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, la prima edizione del festival di musica elettronica Algebra delle Lampade, a cura di Paolo Tarsi e Anitya Records, in collaborazione con Comune di Pesaro, Assessorato alla Bellezza e AMAT.



I luoghi del festival, inserito nel programma di Playlist Pesaro, saranno il Teatro Sperimentale e la Chiesa dell’Annunziata dove saranno ospitati i concerti di Eugene, Tukico – il progetto solista della violinista dei Tangerine Dream Hoshiko Yamane – e Fernando Abrantes, produttore portoghese già in forza nei Kraftwerk.

Particolare attenzione sarà rivolta inoltre alla formazione di giovani musicisti a cui sarà dedicata una Masterclass di Steve Lyon, produttore inglese e sound engineer di Paul McCartney, Depeche Mode, The Cure.

Eugene

Il talentuoso ed eclettico Eugene si presenterà alla Chiesa dell’Annunziata con il suo ultimo album “Seven Years in Space”, con cui ha riscosso uno straordinario successo di critica. Un synth pop avveniristico, di caratura internazionale che fonde sonorità synth anni ‘80 con elementi d’avanguardia. “Seven Years in Space” è una produzione immersiva, con un riverbero ricorrente di suoni eterei. Un’opera che volge lo sguardo verso l’alto con l’intento di scrutare oltre lo spazio, di toccare l’iperuranio. L’esibizione dal vivo di Eugene restituisce un senso d’infinito conducendo l’ascoltatore in un elettrizzante e suggestivo viaggio cosmico.

Tukico

Tukico è il progetto con cui la violinista dei Tangerine Dream Hoshiko Yamane arriva al Teatro Sperimentale portando la magica atmosfera del suo album “Primitive”. Un album raffinato frutto di una fusione tra musica classica ed una produzione di musica sperimentale-elettronica. Assistere dal vivo a un concerto di Tukico e potersi perdere tra le pulsazioni sintetiche e il suo pregnante violino elettrico è un’esperienza sublime.

Fernando Abrantes

Alla chiesa dell’Annunziata l’ex membro-tastierista dei Kraftwerk Fernando Abrantes con il suo live “Robot Emotions”. Un lavoro sperimentale e molto ricercato in cui influenze pop e mediterranee vengono inglobate dal linguaggio delle macchine, un poderoso gioco di campionatori e drum machine che a tratti ricreano un’atmosfera techno-house con parti vocali prettamente robotiche.

Steve Lyon | Masterclass

Il 16 aprile i giovani musicisti emergenti e gli appassionati di produzione musicale avranno la possibilità di ricevere una masterclass da un grande produttore come Steve Lyon, producer e sound engineer di Paul McCartney, Depeche Mode, The Cure, Recoil, Subsonica, Laura Pausini.

Info AMAT: https://www.amatmarche.net/algebra-delle-lampade/

BIGLIETTI (Abbonamento concerti con riduzione): https://www.vivaticket.com/it/ticket/abb-algebra-delle-lampade-pesaro-15-04-23-3-spett/200224

BIGLIETTI (Masterclass): https://www.vivaticket.com/it/ticket/masterclass-con-steve-lyon/203665

Evento FB: https://www.facebook.com/events/562671118737546Evento FB

Da

Anitya Records