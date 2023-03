Verso il seminario di Ventotene con il progetto “L’Europa per noi” – VIDEO Presentato il bando organizzato dall'AICCRE in collaborazione con MFE e il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche

277 Letture Cronaca

Promuovere la partecipazione all’annuale seminario di Ventotene, accompagnando le nuove generazioni verso un appuntamento che costituisce un significativo momento di confronto sui temi della convivenza tra popoli, della democrazia e della pace.

E’ questo l’obiettivo del primo bando di concorso “L’Europa per noi”, organizzato dall’AICCRE Marche (Associazione italiana del Consigli comunali e delle Regioni d’Europa) in collaborazione con MFE (Movimento Federalista europeo – Marche) e che ha ottenuto il patrocinio del Consiglio regionale.

I contenuti del bando, al quale sono invitati a partecipare gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori di secondo grado della regione, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa ospitata a Palazzo delle Marche.

“Si avverte il bisogno di un’Europa vera che sappia parlare con la voce dei giovani – ha detto il Presidente dell’AICCRE Marche, Massimo Seri – quei giovani che intendiamo coinvolgere in questo progetto e che dovranno dare impulso al cambiamento”. “L’obiettivo è dare continuità a questa iniziativa in cui crediamo da tempo – ha affermato Marco Zecchinelli, segretario del MFE Marche – allargando in futuro la partecipazione a studenti di tutte le classi, ma anche a docenti e dirigenti scolastici”. Massimo Bello, Vicepresidente AICCRE ricordando le parole che furono di David Sassoli ha infine richiamato l’esigenza di un’Europa che sia “casa comune”.

Il bando prevede l’assegnazione di borse di studio finalizzate a sostenere i costi di iscrizione al seminario di Ventotene, in programma a settembre. La graduatoria verrà stilata al termine di un percorso di valutazione che passa dapprima attraverso la redazione di elaborati scritti su tematiche quali l’Europa, la transizione ecologica e la libertà di movimento di persone e merci, successivamente attraverso la partecipazione ad un seminario regionale (in programma a luglio presso il complesso di Sant’Urbano di Apiro) dove gli autori degli elaborati prescelti saranno esaminati ed inseriti in una classifica di merito.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo europapernoi.marche@gmail.com con oggetto “L’Europa per noi” entro e non oltre il 30 aprile 2023.