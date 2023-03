La terra trema in Umbria: sisma Magnitudo 4.4 avvertito anche nelle Marche fino alla costa Centinaia le segnalazioni da tutto il centro Italia nel pomeriggio del 9 marzo. Nessuna chiamata per danni giunta ai Vigili del Fuoco

Una scossa di terremoto di ML 4.4 è stata registrata dall’Ingv alle 16:05 di giovedì 9 marzo, con epicentro a 5 km da Umbertide (PG). Da molte parti di tutto il centro Italia sono centinaia le segnalazioni che hanno iniziato a circolare, da parte di cittadini che hanno avvertito il sisma.

Molto forte la scossa in Umbria, certo, ma anche nelle Marche è stata ben distinta, a partire dai territori interni, via via fino alla costa: Pesaro e Fano distano 80 km dall’epicentro, Ancona circa 100. Le segnalazioni giunte dai cittadini al centro di raccolta dati dell’INGV provengono anche da Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Civitanova Marche, Camerino, Tolentino, Fermo, San Benedetto del Tronto.

Alla sala operativa del comando centrale dei Vigili del Fuoco solo richieste di informazioni, ma nessuna segnalazione di danni. Sono state subito inviate delle squadre in ricognizione sul territorio per verificare la situazione e si è alzato in volo l’elicottero del reparto di Arezzo. Venerdì 10 e sabato 11 marzo, scuole chiuse a Umbertide. Attività sospese all’Università.