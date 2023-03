Aspettando la primavera, un weekend nelle Marche all’insegna di gusto e vino Marchigiano Il Calice racconta: tre appuntamenti con l'enogastronomia venerdì 17 marzo a Marotta, sabato 18 a Cingoli, domenica 19 a Senigallia

Il Calice racconta prosegue la narrazione e il viaggio al centro del gusto marchigiano.

Un weekend per scoprire le eccellenze enogastronomiche marchigiane.

Tra il 17 e il 19 marzo sono in programma una serie di appuntamenti imperdibili per gustare e degustare il meglio della produzione vitivinicola marchigiana, anche direttamente in cantina.

Si parte venerdì 17 marzo, appuntamento a Marotta, per una cena al ristorante Rock Way, dove lo chef ci proporrà una serie di abbinamenti sorprendenti tra vino e ciccia.

Saranno presenti le cantine che declinano sapientemente i vitigni tipici del territorio: Venturi situato nella zona dei Castelli di Jesi, Crespaia, nei Colli Pesaresi e Conventino di Monteciccardo nel Montefeltro.

Link prenotazione:

dallavignaallatavola.marcheandwine.it/-/rock-way

Sabato 18 marzo nel pomeriggio la cantina Tenuta di Tavignano di Cingoli aprirà le sue porte ai visitatori.

Situata tra l’Adriatico e gli Appennini dove si gode di una vista spettacolare delle colline marchigiane e dove i venti che soffiano da mare e da monte contribuiscono a far maturare l’uva nel modo giusto regalandoci grandi vini.

In particolare, verranno degustate le sue etichette più rappresentative:

Il Pestifero – Marche Bianco Frizzante Sur Lie

il Misco – Selezione del Verdicchio – Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Class. Sup

Il Cervidoni -Rosso Piceno DOC.

Vini eccellenti, accompagnati da altrettanto eccellenti prodotti del territorio

Link per la prenotazione:

ilcaliceracconta.com/evento/degustazione-di-primavera-tenuta-di-tavignano/

Il weekend si conclude in bellezza domenica 19 marzo.

Appuntamento a cena da Mercato Trattoria Pop, nel cuore del centro storico di Senigallia, che fa parte della Guida Osterie d’Italia Slow Food 2023, per l’occasione sarà presente la condotta Slow Food di Senigallia.

Lo chef propone un menu di terra ricercato e creativo, abbinato a tre magnifiche cantine marchigiane che sono situate in diverse zone delle Marche che esprimono differenti vigneti ed aromi: Valturio situata nel Montefeltro, Poderi San Lazzaro, della zona di Offida e Vignamato, espressione dei Castelli di Jesi.

Link prenotazione:

dallavignaallatavola.marcheandwine.it/-/mercato-trattoria-pop

Le cene di venerdì 17 e domenica 19 sono realizzate nell’ambito del Bando Regionale “Enoturismo delle Marche: Dalla vigna alla tavola” che ha lo scopo di promuovere il vino e i prodotti tipici marchigiani, promuovendo anche la cultura enogastronomica del nostro territorio.

Alle cene saranno presenti i vignaioli che ci racconteranno in prima persona il proprio lavoro e la filosofia che li spinge e che rendono i loro prodotti così speciali.

Per info e prenotazioni:

Whatsapp: 338.70.38.231

info@ilcaliceracconta.com

dallavignaallatavola.marcheandwine.it/