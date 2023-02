Sottosegretario alla Presidenza della Giunta: Consiglio Marche approva riforma statutaria La nuova figura sarà chiamata a coadiuvare il Presidente dell’esecutivo nello svolgimento dei compiti inerenti il suo mandato

190 Letture Politica

Via libera a maggioranza da parte del Consiglio regionale per la proposta di legge che prevede di inserire nello Statuto la possibilità di nominare un Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, di cui si sono già dotate altre Regioni.

L’atto, ad iniziativa di quest’ultima, aveva già ottenuto il parere positivo lo scorso 6 dicembre ma, come previsto dalla Costituzione, lo stesso Statuto può essere modificato dal Consiglio solo con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Nello specifico, il Sottosegretario sarà chiamato a coadiuvare il Presidente della Giunta nello svolgimento dei compiti contemplati dal suo mandato. Tra le attività previste, quelle di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell’Esecutivo, seguire su incarico del Presidente questioni specifiche anche attraverso la presenza a incontri e tavoli istituzionali, rispondere su delega alle interrogazioni nel corso delle sedute dell’Assemblea legislativa.

Il Sottosegretario, come indicato nella pdl, potrà essere scelto anche al di fuori dei componenti dell’Assemblea legislativa. Nel caso in cui il Sottosegretario sia nominato tra i consiglieri regionali, allo stesso non spetterà alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella già percepita proprio in qualità di consigliere.

Nella proposta di legge, all’articolo 1, si prevede altresì che il Presidente della Giunta possa delegare specifiche attività ai singoli consiglieri regionali. Prevista la partecipazione alle sedute di Giunta, sempre senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle medesime attività delegate.

In Aula la proposta è stata illustrata da Carlo Ciccioli (FdI) per la maggioranza e Fabrizio Cesetti (Pd) per l’opposizione.