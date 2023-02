Via libera alla realizzazione di uno spazio espositivo presso Palazzo delle Marche Approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il regolamento per ospitare mostre gratuite

155 Letture Cultura e Spettacoli

Palazzo delle Marche apre le porte alla pittura, alla scultura e alle arti visive in generale. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato il regolamento che disciplina la realizzazione delle mostre nella sede dell’Assemblea legislativa di Piazza Cavour.

Con l’obiettivo di valorizzare i beni e le attività culturali e al tempo stesso di avvicinare i cittadini alle istituzioni, l’edificio su cinque piani, costruito sul finire dell’Ottocento, potrà ospitare esposizioni gratuite e senza scopo di lucro, nel rispetto di alcune precise regole. Le proposte saranno valutate dall’Ufficio di Presidenza sulla base di criteri come la coerenza con le finalità dell’ente e la valorizzazione del Palazzo come luogo di incontro aperto ai marchigiani.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli eventi, saranno prioritarie le finalità educative o di sensibilizzazione, rivolte in particolare ai giovani e alle scolaresche, legate anche a ricorrenze nazionali e internazionali. Gli autori potranno essere sia noti che emergenti, con opere espressione di temi, esperienze, ambienti collegati alla comunità e ai territori delle Marche. Gli spazi per le mostre, che potranno essere organizzate anche con gli organismi regionali di garanzia o con la Giunta regionale, saranno forniti a titolo gratuito.

Le richieste dovranno contenere l’oggetto e le finalità del progetto espositivo, l’elenco delle opere, corredato da immagini e dati tecnici, e tutte le informazioni necessarie per valutare l’allestimento.