Consiglio Regionale Marche il 7 febbraio 2023. Centesima seduta dell’attuale legislatura Ordine del giorno: proposta di legge sul divertimento in sicurezza e per le modifiche alla normativa vigente in materia di apicoltura

169 Letture Politica

Consiglio regionale convocato dal Presidente Dino Latini per martedì 7 febbraio. Centesima seduta dell’attuale legislatura. All’ordine del giorno la Proposta di deliberazione per una Pdl alle Camere su “Disposizioni per il divertimento in sicurezza relativo ai locali di intrattenimento, alle sale da ballo, alle discoteche ed agli altri assimilati”.

L’atto, primo firmatario Dino Latini, è sottoscritto da tutti i capigruppo consiliari. Relatori Jessica Marcozzi (FI) per la maggioranza e Marta Ruggeri (M5s) per l’opposizione. In discussione anche la proposta di legge per le modifiche alla normativa vigente in materia di apicoltura, presentata consiglieri di Lega, FdI, FI, Udc, Civici Marche. Relatori Marco Ausili (FdI) per la maggioranza e Fabrizio Cesetti (Pd) per l’opposizione.

Previsto anche l’esame di diverse interrogazioni, in apertura come da regolamento, e mozioni. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web dal sito del Consiglio regionale.